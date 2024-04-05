«Челси» обыграл «Юнайтед» благодаря двум голам Палмера на 90+10-й и 90+11-й минутах матча

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Челси».

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Челси» Конор Галлахер. На 19-й минуте атакующий хавбек Коул Палмер удвоил преимущество «Челси», реализовав пенальти. На 34-й минуте вингер Алехандро Гарначо сократил отставание «Манчестер Юнайтед». На 39-й минуте атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сравнял счёт в матче. На 67-й минуте Гарначо оформил дубль. На 90+10-й минуте Палмер оформил дубль, реализовав пенальти. На 90+11-й минуте Палмер оформил хет-трик.

После 29 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 43 очка и занимает 10-е место. В свою очередь, после 30 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в матче 15-го тура. В той встрече подопечные нидерландского специалиста Эрика тен Хага выиграли у лондонского клуба со счётом 2:1.