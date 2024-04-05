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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 31-го тура Серии А сезона-2023/2024

Сегодня, 5 апреля, матчем между «Салернитаной» и «Сассуоло» стартует 31-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

5 апреля, пятница:

«Салернитана» — «Сассуоло» — 21:45 мск.

6 апреля, суббота:

«Милан» — «Лечче» — 16:00 мск;

«Рома» — «Лацио» — 19:00 мск;

«Эмполи» — «Торино» — 21:45 мск.

7 апреля, воскресенье:

«Фрозиноне» — «Болонья» — 13:30 мск;

«Монца» — «Наполи» — 16:00 мск;

«Кальяри» — «Аталанта» — 19:00 мск;

«Верона» — «Дженоа» — 19:00 мск;

«Ювентус» — «Фиорентина» — 21:45 мск.

8 апреля, понедельник:

«Удинезе» — «Интер» — 21:45 мск.

Напомним, турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», который набрал 79 очков за 30 матчей. У ближайшего преследователя, «Милана», 65 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус» (59).