Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 31-го тура Серии А сезона-2023/2024

Сегодня, 5 апреля, матчем между «Салернитаной» и «Сассуоло» стартует 31-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
5 апреля, пятница:
«Салернитана» — «Сассуоло» — 21:45 мск.
6 апреля, суббота:
«Милан» — «Лечче» — 16:00 мск;
«Рома» — «Лацио» — 19:00 мск;
«Эмполи» — «Торино» — 21:45 мск.
7 апреля, воскресенье:
«Фрозиноне» — «Болонья» — 13:30 мск;
«Монца» — «Наполи» — 16:00 мск;
«Кальяри» — «Аталанта» — 19:00 мск;
«Верона» — «Дженоа» — 19:00 мск;
«Ювентус» — «Фиорентина» — 21:45 мск.
8 апреля, понедельник:
«Удинезе» — «Интер» — 21:45 мск.
Напомним, турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», который набрал 79 очков за 30 матчей. У ближайшего преследователя, «Милана», 65 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус» (59).