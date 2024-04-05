Генеральный продюсер и актёр Фоменко высказались о фильме «Федя. Народный футболист»

Генеральный продюсер картины «Федя. Народный футболист» Сергей Шишкарёв и исполнивший роль Константина Бескова актёр Николай Фоменко высказались о фильме, который осенью выйдет в прокат на российских экранах.

«Фёдор Черенков мой любимый футболист, это уникальный человек для нашего спорта, его любили и уважали даже болельщики других клубов. Нашей задачей было снять не очередной спортивный байопик, а масштабное, достоверное, современное кино. А то, как снят футбол, уверен, удивит многих, так его ещё никто не снимал у нас в стране, а может, и в мире», — сказал Шишкарёв.

«Роль великого тренера «Спартака» Бескова — очень сложная история для меня. Я не пробовал до этого играть реального человека, это всегда очень сложно и для меня это огромная ответственность. Бесков сыграл в судьбе Черенкова огромную роль», — отметил Фоменко.