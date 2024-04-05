Объявлены судейские назначения на матчи 26-го тура Первой лиги

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Стали известны судьи, инспекторы и делегаты, назначенные на матчи 26-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Тюмень» — «Шинник»: Герман Коваленко (Казань) – Денис Петров (Астрахань), Рустам Равилов (Саранск), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Светлана Яшкина (Москва);

«Акрон» — «Торпедо»: Олег Соколов (Воронеж) – Александр Чекалин (Воронеж), Алексей Линкин (Воронеж), резервный судья – Артём Катайкин (Самара), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Сергей Гуторенко (Московская область);

«Ленинградец» — «Алания»: Андрей Фисенко (Владивосток) – Максим Белокур (Находка), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Александр Ануфриев (Москва), инспектор – Александр Кабаков (Москва), делегат – Филипп Яковлев (Москва);

«КАМАЗ» — «Волгарь»: Игорь Низовцев (Нижний Новгород) – Артем Перов (Москва), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Данил Каширин (Уфа), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: Сергей Куликов (Саранск) – Андрей Кужелев (Пикалево), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область), делегат – Евгений Летин (Московская область);

«Сокол» — «Родина»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Кирилл Силантьев (Самара), инспектор – Юрий Чеботарёв (Краснодар), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Черноморец» — «Кубань»: Владимир Сельдяков (Балашиха) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Михаил Кистанов (Энгельс), резервный судья – Андрей Зубов (Ростов-на-Дону), инспектор – Евгений Волнин (Владимир), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург);

«Динамо» (Махачкала) – «Енисей»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Сергей Ядров (Калининград), Федор Валявин (Саратов), резервный судья – Инал Танашев (Нальчик), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Вадим Ильин (Москва);

«Химки» — «Арсенал»: Сергей Чебан (Москва) – Алексей Ермилов (Москва), Максим Каюмов (Москва), резервный судья – Максим Чембулатов (Кострома), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Василий Иванов (Москва).

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