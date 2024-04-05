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Джанашия: думаю, Сёмин ещё может работать главным тренером

Джанашия: думаю, Сёмин ещё может работать главным тренером
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Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия высказал мнение, что российский специалист Юрий Сёмин ещё может работать главным тренером. Юрию Сёмину 76 лет. Его последним клубом был «Ростов», который он тренировал в 2021 году.

«Общаюсь ли сейчас с Сёминым? Да, конечно. Недавно виделись в Москве, часто созваниваемся. Он, кстати, хорошо выглядит в свои 76 лет. Я думаю, Сёмин ещё может работать главным тренером. Не знаю, почему его не приглашают на работу. Таких тренеров, как он, больше не осталось.

Не думает ли он о завершении карьеры? Юрий Павлович может ещё работать. Об этом даже не спрашивал, может, он не хочет говорить. Но при встрече теперь обязательно спрошу», — приводит слова Джанашии Metaratings.

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