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Илкай Гюндоган верит, что «Барселона» может пройти «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Илкай Гюндоган верит, что «Барселона» может пройти «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о предстоящем противостоянии с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Достаточно ли нынешнего уровня «Барселоне» для того, чтобы обыграть «ПСЖ»? Я думаю, что до перерыва на матчи сборных мы играли хорошо, но матч после паузы был не на уровне тех, что были до раньше. Мы могли бы сыграть лучше, но победа тоже важна.

Если мы сможем сыграть так, как, например, против «Наполи» дома, у нас будет шанс в Лиге чемпионов. Я верю в это. Но, конечно, у «ПСЖ» отличная команда и отличные игроки. Нам нужно особенно приглядывать за их вингерами и очень хорошо защищаться, чтобы контролировать их, нам придётся делать это всей командой.

Если мы это сделаем, у нас будет шанс»,- приводит слова Гюндогана Diario Sport.

Первый матч между командами состоится на стадионе «Парк де Пренс» 10 апреля в 22:00 по мск. Ответная игра пройдёт 16 апреля в Барселоне.

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