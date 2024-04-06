Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу: расписание 23-го тура сезона-2023/2024

Чемпионат России по футболу: расписание 23-го тура сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 апреля, стартует 23-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

6 апреля, суббота:

  • 14:00 мск. «Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара);
  • 16:30 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»;
  • 20:00 мск. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Сочи».

7 апреля, воскресенье:

  • 14:00 мск. ЦСКА (Москва) — «Факел» (Воронеж);
  • 16:30 мск. «Ахмат» (Грозный) — «Локомотив» (Москва);
  • 16:30 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград);
  • 19:30 мск. «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва).

8 апреля, понедельник:

  • 17:00 мск. «Оренбург» — «Рубин» (Казань).

В данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 41 очко в 21 проведённом матче. «Краснодар» отстаёт на одно очко.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android