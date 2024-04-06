Чемпионат России по футболу: расписание 23-го тура сезона-2023/2024

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Сегодня, 6 апреля, стартует 23-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

6 апреля, суббота:

14:00 мск. «Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара);

16:30 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»;

20:00 мск. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Сочи».

7 апреля, воскресенье:

14:00 мск. ЦСКА (Москва) — «Факел» (Воронеж);

16:30 мск. «Ахмат» (Грозный) — «Локомотив» (Москва);

16:30 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград);

19:30 мск. «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва).

8 апреля, понедельник:

17:00 мск. «Оренбург» — «Рубин» (Казань).

В данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 41 очко в 21 проведённом матче. «Краснодар» отстаёт на одно очко.

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