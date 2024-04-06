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Хосеп Гвардиола: у «Сити» нет отрыва в чемпионате, чтобы я думал об игре с «Реалом»

Хосеп Гвардиола: у «Сити» нет отрыва в чемпионате, чтобы я думал об игре с «Реалом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, готовится ли он к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 9 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас я не думаю об игре с «Реалом». Если бы у нас было 18 очков отрыва в АПЛ, то тогда я сфокусировался бы на «Реале», но нет. Мы занимаем третье место и находимся недалеко от вершины. Но если мы потеряем очки, то выиграть титул будет практически невозможно. Прошло девять месяцев борьбы, зачем нам сейчас отвлекаться?» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 31 тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 67 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от «Арсенала» на одно очко и на три от «Ливерпуля», возглавляющего турнирную таблицу.

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