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Тимур Гурцкая: ровно через год нынешний состав ЦСКА будет идти в тройке

Тимур Гурцкая: ровно через год нынешний состав ЦСКА будет идти в тройке
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Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что нынешний состав московского ЦСКА будет идти в тройке лидеров Российской Премьер-Лиги ровно через год.

«Ровно через год нынешний состав ЦСКА будет идти в тройке. Этот же состав без усилений. Ну, надеюсь, Заболотного поменяют на какого-то более качественного игрока. Этот же состав ЦСКА будет идти в тройке. Не могу это пока доказать, мы можем просто поспорить, что при минимальных, не качественных, а человеческих изменениях, если они вдруг произойдут, ЦСКА будет идти в тройке. У них состав хороший, топовый», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале спортивного журналиста Михаила Моссаковского.

В данный момент ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка после 21 проведённого матча.

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