Агент Чистякова: хотелось бы, чтобы игрового времени было больше, но решает всегда тренер

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы 30-летнего центрального защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, высказался относительно игрового времени своего клиента в клубе.

«Игровое время Дмитрия в «Сочи»? Хотелось бы большего, но никто не жалуется. Дмитрий – профессионал, значит, на тренировках нужно доказывать, что ты лучший. Он ждёт своего шанса, но всегда решает тренер, кто будет играть», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Напомним, Чистяков является футболистом «Зенита», выступающим в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. В составе сочинского клуба защитник сыграл в двух матчах во всех турнирах, ещё в двух встречах оставался в запасе.

Всего в нынешнем сезоне Чистяков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.