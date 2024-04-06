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Точилин: у Галактионова есть поддержка со стороны руководства «Локомотива»

Точилин: у Галактионова есть поддержка со стороны руководства «Локомотива»
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о положении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в московском клубе.

«У Галактионова есть поддержка со стороны руководства «Локомотива». Это уже большое подспорье к тому, чтобы Михаил работал до конца. Я не знаю, есть ли у «Локомотива» кто-то на примете, если произойдёт уход Галактионова. Но на сегодняшний момент руководство дало ясно понять, что они ему доверяют и хотят, чтобы он доработал сезон. Уже после этого будут делать какие-то выводы», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее сообщалось, что специалист задумался об уходе из клуба. Позже «Чемпионату» стало известно, что руководство «Локомотива» выразило поддержку Галактионову.

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