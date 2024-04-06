«Урал» — «Крылья Советов»: Каштанов сравнял счёт, реализовав пенальти

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча проводится на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 16-й минуте боснийский игрок «Крыльев Советов» Амар Рахманович открыл счёт и вывел свою команду вперёд.

На 41-й минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счёт, реализовав пенальти. Защитник «Крыльев» Александр Солдатенков сфолил на своей половине поля, Илья Ишков высоко навесил, а Роман Евгеньев махал руками в прыжке и попал одной из них по мячу.

«Крылья Советов» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков в 21 проведённом матче. «Урал» располагается на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.