«Урал» — «Крылья Советов»: Каштанов сравнял счёт, реализовав пенальти

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча проводится на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 16-й минуте боснийский игрок «Крыльев Советов» Амар Рахманович открыл счёт и вывел свою команду вперёд.
На 41-й минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счёт, реализовав пенальти. Защитник «Крыльев» Александр Солдатенков сфолил на своей половине поля, Илья Ишков высоко навесил, а Роман Евгеньев махал руками в прыжке и попал одной из них по мячу.
«Крылья Советов» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков в 21 проведённом матче. «Урал» располагается на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.
- 6 апреля 2024
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