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Точилин: в «Ахмате» рассчитывают, что Адиев найдёт нужные слова и подход к игрокам

Точилин: в «Ахмате» рассчитывают, что Адиев найдёт нужные слова и подход к игрокам
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал назначение Магомеда Адиева на пост наставника грозненского «Ахмата». Российский специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана, которую он возглавляет с 2022 года.

«При назначении Магомеда Адиева делается ставка на перемены, которые должны повлиять на «Ахмат», чтобы команда выправила ситуацию. В руководстве «Ахмата» рассчитывают, что Адиев найдёт нужные слова и нужный подход к футболистам», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в четверг, 4 марта, Мирослав Ромащенко покинул пост главного тренера «Ахмата». На следующий день на его место был назначен Магомед Адиев.

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