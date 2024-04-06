Канчельскис: руководство «Локо» правильно поступило, что отказало Галактионову в отставке

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым. Сообщалось, что специалист задумался об уходе из клуба. Позже «Чемпионату» стало известно, что руководство железнодорожников выразило поддержку Галактионову.

«Руководство «Локомотива» правильно поступило, что отказало Галактионову в отставке. Ему надо доработать до конца сезона, а уже потом делать выводы и принимать решения. Как бы ситуация не складывалась, но такие поступки как отставка Галактионова делаются на эмоциях после неудачного результата.

Понятное дело, что руководство «Локомотива» не может взять на себя ответственность за результаты команды. Потому что футболистов тренирует главный тренер, а не руководство. Конечно, словесно они взяли на себя ответственность чисто в психологическом плане. Но тренировочный процесс зависит от Галактионова и его тренерского штаба. Поэтому в любом случае у руководства есть доверие к Галактионову», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.