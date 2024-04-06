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«Брентфорд» упустил волевую победу над «Астон Виллой» в 32-м туре АПЛ

«Брентфорд» упустил волевую победу над «Астон Виллой» в 32-м туре АПЛ
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Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» с «Астон Виллой». Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Главным арбитром встречи был Майкл Солсбери. Игра началась в 17:00 по московскому времени и завершилась со счётом 3:3.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 3
Брентфорд
Лондон
1:0 Уоткинс – 39'     2:0 Роджерс – 46'     2:1 Занка – 59'     2:2 Мбемо – 61'     2:3 Висса – 68'     3:3 Уоткинс – 80'    

На 39-й минуте счёт открыл нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс. В начале второго тайма форвард Морган Роджерс упрочил преимущество хозяев. После этого «Брентфорду» удалось забить три мяча подряд. Отличились Занка, Брайан Мбемо и Йоан Висса. На 80-й минуте Олли Уоткинс оформил дубль и сравнял счёт — 3:3.

После 32 матчей чемпионата Англии «Брентфорд» набрал 29 очков и на данный момент занимает 16-е место. «Антон Вилла» после аналогичного количества игр заработала 60 очков и располагается на четвёртой строчке.

Параллельно прошли ещё несколько матчей 32-го тура английской Премьер-лиги. Их результаты представлены ниже:

  • «Фулхэм» – «Ньюкасл» – 0:1
  • «Эвертон» – «Бёрнли» – 1:0
  • «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм» – 1:2
  • «Лутон Таун» – «Борнмут» – 2:1
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