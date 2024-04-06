Юран назвал матч с «Балтикой» худшим за год работы в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался об игре с калининградской «Балтикой» в 22-м туре Российской Премьер-лиги. Встреча прошла 30 марта и закончилась поражением нижегородской команды со счётом 0:2.

«Была беседа после «Балтики», я уже извинялся перед болельщиками, ещё раз извинюсь. 4 апреля был год, как я работаю в Нижнем Новгороде, это был самый худший матч, в Калининграде. Они случаются, но, наверное, где-то больше я недоконтролировал. Возьму на себя ответственность, где-то самоуспокоение было у игроков. Была серьёзная беседа после прилёта из Калининграда, когда мы готовились к «Краснодару», на базе пообщались», — сказал Юран на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 6 апреля, подопечные Сергея Юрана потерпели поражение от «Краснодара» со счётом 3:4 в рамках 23-го тура чемпионата России.