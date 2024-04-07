Егор Титов: на Абаскаля льётся столько дерьма, а футболисты «Спартака» отмалчиваются!

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем матче красно-белых с московским «Динамо» в 23-м туре РПЛ и обратился к футболистам клуба.

«Мы видели «Динамо» до этого в чемпионате, и не могу сказать, что они намного лучше «Спартака». Тот же «Ростов» сыграл очень грамотно — разобрал «Динамо» и разобрал их на поле. Ведя 4:0, пропустили в концовке. Я не знаю, как будет сейчас, но это самое старое дерби. И те хотят победить, и эти.

Но у «Спартака» сейчас начинается пятиматчевая выездная серия: «Динамо», «Сочи», «Ростов», ЦСКА в чемпионате и «Зенит» — в Кубке. Календарь очень сложный, и сегодня уже делить матчи на более важные или менее «Спартаку» нет смысла. Теперь у него каждый матч — кубковый.

Если вы хотите выигрывать, так помогите своему тренеру, на которого сейчас льётся столько дерьма. Пора бы уже и футболистам взять ответственность, а то они все только отмалчиваются. Никто у них, оказывается, не читает прессу! Ну, ребят, почитайте. Полезно будет. Как нам говорил Олег Иванович, поковыряйтесь в себе, попробуйте разобраться. Это надо сделать каждому футболисту», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.