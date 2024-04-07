«Барселона» намерена продлить контракт с Серхи Роберто, истекающий летом — MD

В ближайшие недели руководство «Барселоны» начнёт переговорный процесс с представителями 32-летнего полузащитника и капитана сине-гранатовых Серхи Роберто о продлении его контракта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб предложит Роберто пролонгировать его трудовое соглашение, истекающее грядущим летом, ещё на один сезон с сохранением текущей заработной платы. В свою очередь, испанский футболист считает, что по-прежнему способен приносить пользу клубу, однако не отрицает возможность перехода в клуб из МЛС.

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Напомним, Роберто является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.