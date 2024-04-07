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Денис Давыдов: если «Спартак» проиграет «Динамо», то Абаскаль будет уволен

Экс-нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о грядущем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Динамо». Встреча состоится сегодня, 7 апреля.

«Две команды «барахлят» в весенней части чемпионата. Тут тяжело определить фаворита, это вечное дерби. Надеюсь, победит «Спартак». О настрое в таких матчах речи не идёт.

Будет ли уволен Абаскаль, если «Спартак» проиграет «Динамо»? Я думаю, что да. Уверен, кандидатура на замену уже найдена. Если «Спартак» проиграет, то вопрос: «Как проиграет?» Если Абаскаля не уволят, то это будет издевательством», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Матч начнётся в 19:30 мск.

После 21 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 32 очка и расположился на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались в 9-м туре. В том противостоянии красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0.

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