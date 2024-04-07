«Голы не пахнут». Соболев — после победы над «Динамо»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам красно-белых после победы над столичным «Динамо» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1).

«Красно-белые, всех с победой! Тяжёлая игра, но я рад, что сегодня получилось победить. Рад, что все верили до конца, были единым целым и мы смогли забить. И помните, голы не пахнут», — сказал форвард в видео в телеграм-канале.

27-летний Соболев вышел в стартовом составе в матче с «Динамо», забил два гола и заработал предупреждение.

«Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, заработав 35 очков. «Динамо» занимает третье место. Команда набрала 38 очков за 22 матча. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка.