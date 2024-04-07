Соболев — журналистам: по правилам я должен выйти к вам, но как не общался, так и не буду

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что не будет общаться с журналистами, после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1).

«По определённым правилам я должен к вам выйти, но как не общался, так не буду», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

27-летний форвард «Спартака» вышел в стартовом составе в матче с «Динамо», забил два гола и заработал предупреждение.

«Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, заработав 35 очков. «Динамо» занимает третье место. Команда набрала 38 очков за 22 матча. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка.