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Соболев — журналистам: по правилам я должен выйти к вам, но как не общался, так и не буду

Соболев — журналистам: по правилам я должен выйти к вам, но как не общался, так и не буду
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что не будет общаться с журналистами, после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«По определённым правилам я должен к вам выйти, но как не общался, так не буду», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

27-летний форвард «Спартака» вышел в стартовом составе в матче с «Динамо», забил два гола и заработал предупреждение.

«Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, заработав 35 очков. «Динамо» занимает третье место. Команда набрала 38 очков за 22 матча. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка.

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