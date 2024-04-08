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Клопп рассказал, будет ли болеть за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом»

Клопп рассказал, будет ли болеть за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, будет ли он болеть за «Манчестер Юнайтед» в матче с лондонским «Арсеналом».

«Наверное, буду. Если мы всё ещё будем бороться за чемпионство, это [победа «МЮ»] было бы здорово. Но «Арсенал» — хорошая команда. Если «Манчестер Юнайтед» будет играть так, как с нами, «Арсенал» выиграет. Я в этом уверен на 100%», — приводит слова Клоппа журналист Саймон Стоун в соцсетях.

7 апреля проходил матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводилась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

После 31 матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр английской Премьер-лиги «Ливерпуль» заработал 71 очко и оказался на второй строчке.

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