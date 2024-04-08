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Алексей Прудников: Лещуку после ошибок со «Спартаком» нужно работать и тренироваться

Алексей Прудников: Лещуку после ошибок со «Спартаком» нужно работать и тренироваться
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Экс-голкипер «Спартака» Алексей Прудников высказался об игре вратаря «Динамо» Игоря Лещука. 7 апреля бело-голубые в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги уступили красно-белым со счётом 1:2. Лещук в минувшем матче допустил две результативные ошибки.

«Я не думаю, что ошибки Лещука в матче со «Спартаком» связаны с нервозностью или давлением со стороны болельщиков. Он просто ошибся и всё. Если тренер доверит ему место в старте в следующей игре, то морально всё будет нормально. Если нет, то Лещуку будет тяжелее. Нужно работать и тренироваться» — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее об игре Лещука высказался бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев.

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