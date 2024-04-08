Созин: почему иностранцы не дают играть российским защитникам? Джикия явно не хуже Дуарте

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Обсуждать матч «Спартака» и «Динамо» нет никакого смысла. Понятно, что всех собак спустят на Лещука. Безусловно, его ошибки есть, с «Ростовом» они тоже были. Но из ошибок сложен футбол, без них было б неинтересно. Обратить внимание в этой игре хотелось бы на другого – на Дуарте.

Он играл, словно герой Гражданской войны – весь в ссадинах и бинтах. Это же как плохо должен выглядеть Джикия, что ему предпочитают переломанного Дуарте? Капитан, самая востребованная позиция в нашем футболе, лидер команды – и сидит на скамейке.

В России все постоянно кричат, что нужно что-то делать с позицией центральных защитников. Разные тренеры, в том числе тренер сборной, буквально бьют тревогу: нет центральных защитников. Только они есть, но не играют. Вспомните, был ещё пример – с Кутеповым. Илья, мягко говоря, был не худшим в пяти матчах на ЧМ, но Тедеско его сажал в глубокий запас и иногда выпускал только в атаку.

Давайте, прежде чем кричать о том, что нет молодых защитников, разберёмся с теми, кто есть. Почему их не ставят в состав? Может, Дуарте с Абаскалем на одном языке просто говорят, и ему проще объяснить требования? И не нужно говорить про двух левоногих вместе: уверен, два мастера вместе сыграли отлично, Джикия был бы явно не хуже Дуарте. Но он сидит на скамейке.

Так что прежде чем кричать о воспитании защитников, давайте поймём, почему иностранные тренеры их не ставят в состав. Зачем нам кого-то готовить ради скамейки запасных? Почему иностранцы не дают играть российским защитникам?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.