Александр Медведев: рад, что Кузяев смог дать интервью на французском языке

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об успехах бывшего полузащитника петербургской команды, а ныне игрока «Гавра» Далера Кузяева в изучении французского языка.

«Естественно, я рад тому, что Далер смог дать интервью на французском языке», — приводит слова Медведева Metaratings.

Ранее россиянин дал интервью на французском языке после ничьей «Гавра» с «Лансом» (1:1) в рамках Лиги 1.

В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 27 матчах за «Гавр» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, с 2017 по 2023 года Далер Кузяев выступал в составе «Зенита».