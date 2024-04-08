«Оренбург» впервые в своей истории не пропустил в трёх матчах РПЛ подряд

Сегодня, 8 апреля 2024 года, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:0.

Таким образом, «Оренбург» впервые в своей истории сыграл на ноль в трёх матчах РПЛ подряд. Ранее коллектив Давида Деограсии сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а также обыграл «Балтику» (1:0).

Напомним, после 22 сыгранных матчей чемпионате России «Оренбург» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка.