В случае увольнения Абаскаля «Спартак» назначит Паскаля Янсена

Новым главным тренером «Спартака» с большой долей вероятности станет нидерландский специалист Паскаль Янсен. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В случае отставки нынешнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля именно Янсен должен стать новым главным тренером команды.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера Гильермо Абаскаля. Действующее трудовое соглашение Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года.

«Спартак» после 22 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги занимает шестое место, набрав 35 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который после аналогичного количества матчей набрал 44 очка.