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Абаскаль — о слухах про отставку: не переживайте. Я приеду домой, поем суши и лягу спать

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о возможном увольнении после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1).

— Появилась информация, что вас отправят в отставку. До вас доводили что-то? Как это влияет на вас?

— Не переживайте. Я сейчас приеду домой, поем суши и лягу спать, — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе «Динамо» отличился полузащитник Луис Чавес. Он реализовал пенальти на пятой минуте. За «Спартак» дубль оформил нападающий Александр Соболев.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 22 матча. «Спартак» располагается на шестой строчке, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка.