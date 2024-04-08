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Футболист «Оренбурга» порвал крестообразную связку на тренировке перед матчем с «Рубином»

Футболист «Оренбурга» порвал крестообразную связку на тренировке перед матчем с «Рубином»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что нападающий команды Тимофей Мартынов порвал крестообразную связку колена на предыгровой тренировке перед матчем 23-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Воробьёв – 58'     2:0 Хотулёв – 88'     3:0 Марин – 89'    

«Тимофей должен был выйти в стартовом составе на матч с «Ахматом», но утром на предыгровой тренировке сделал неловкое движение и порвал переднюю крестообразную связку. Операция запланирована в Москве, но её пришлось перенести, так как Мартынов заболел ангиной. Как только вылечится, будет прооперирован. Тимофей находится под присмотром врачей», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей в чемпионате России «Оренбург» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место. У казанской команды 32 очка.

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