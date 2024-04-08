Футболист «Оренбурга» порвал крестообразную связку на тренировке перед матчем с «Рубином»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что нападающий команды Тимофей Мартынов порвал крестообразную связку колена на предыгровой тренировке перед матчем 23-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (3:0).

«Тимофей должен был выйти в стартовом составе на матч с «Ахматом», но утром на предыгровой тренировке сделал неловкое движение и порвал переднюю крестообразную связку. Операция запланирована в Москве, но её пришлось перенести, так как Мартынов заболел ангиной. Как только вылечится, будет прооперирован. Тимофей находится под присмотром врачей», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей в чемпионате России «Оренбург» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место. У казанской команды 32 очка.