Акинфеев назвал отличительную черту в игре Роналду

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, что отличает нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Из него такая энергия прёт, он просто не останавливается. Бежит, толкается, эмоции бесконечные, всегда нацелен на удар», — приводит слова Акинфеева Sports.ru.

8 апреля российскому голкиперу исполнилось 38 лет. Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года, вместе с ЦСКА выиграл более 20 трофеев, включая шесть титулов чемпиона России и Кубок УЕФА. В составе сборной России вратарь стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года в России. Акинфеев был капитаном национальной команды на домашнем мундиале.

В текущем сезоне саудовской лиги в активе Роналду 29 голов и 10 результативных передач в 25 матчах. Он возглавляет гонку бомбардиров.