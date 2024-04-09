Акинфеев рассказал, как извиняется перед партнёрами за ошибки

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как извиняется перед одноклубниками за ошибки.

«После ошибок надо извиняться перед партнёрами. Всегда, когда пропускал по своей вине, особенно если повлияло на результат, в перерыве или после игры извинялся. Это нормально и правильно. Форма извинений самая простая: «Ребята, извините, я насрал», — приводит слова Акинфеева Sports.ru.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

Московский ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, команда Владимира Федотова набрала 36 очков в 22 матчах.