«Интер» установил уникальный рекорд в чемпионате Италии после матча 31-го тура с «Удинезе». Встреча прошла в Удине на стадионе «Дачия Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Интер» стал первой командой в истории Серии А, которой удалось забить в каждом из матчей с 1-го по 31-й тур.

«Интер» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, записав в свой актив 82 очка.

Ближайшего преследователя в лице «Милана» команда опережает на 14 очков.

Отметим, «Интер» проиграл всего один матч в нынешнем сезоне чемпионате Италии. В следующем туре чемпионата Италии «Интер» встретится с «Кальяри». Матч состоится 14 апреля, начало – 21:45 мск.

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