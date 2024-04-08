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«Интер» вырвал победу в концовке матча Серии А с «Удинезе»

«Интер» вырвал победу в концовке матча Серии А с «Удинезе»
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Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» (Удине, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. Матч закончился победой «Интера» со счётом 2:1.

Италия - Серия А . 31-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
1:0 Самарджич – 40'     1:1 Чалханоглу – 55'     1:2 Фраттези – 90+5'    

На 40-й минуте хозяева открыли счёт в матче усилиями полузащитника Лазара Самарджича. Голевую передачу на свой счёт записал полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра. Гости отыгрались на 55-й минуте. С пенальти забил полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу. В компенсированное к матчу время победу «Интеру» принёс точный удар полузащитника Давиде Фраттези.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 82 очка за 31 матч. Отрыв подопечных Индзаги от идущего на втором месте «Милана» — 14 очков. «Удинезе» находится на 15-м месте, заработав 28 очков.

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