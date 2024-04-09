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Лерой Зане поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча с «Арсеналом»

Лерой Зане поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча с «Арсеналом»
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Вингер «Баварии» Лерой Зане высказался о четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы хотим играть хорошо на протяжении 90 минут, быть сконцентрированными. Нужно сыграть энергично, показать, на что мы способны, показать наши качества. Мы хотим выиграть матч.

«Арсенал» – очень хорошая команда, играет в агрессивный атакующий футбол, но также очень солидно действует в обороне. Ожидается тяжелый матч. Нам нужно показать свои сильные стороны как команда», – приводит слова Зане официальный сайт УЕФА.

Первый матч между командами состоится сегодня, 9 апреля, в Лондоне 22:00 по мск. Ответная встреча пройдёт 17 апреля в Мюнхене.

В 1/8 финала «Арсенал» прошёл «Порту» (1:1, 4:2 – по пенальти), а «Бавария» оказалась сильнее «Лацио» (3:1).

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