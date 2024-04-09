Хави Гарсия ответил, какой клуб в его карьере был важнее — «Реал» или «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия сделал выбор между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

37-летний футболист является воспитанником «сливочных», прошёл путь от академии до основной команды. За «Реал» Гарсия выступал с 2008 по 2009 год. В составе «горожан» полузащитник играл с 2012 по 2014 год.

«Я приехал в Мадрид 14-летним мальчиком, а уехал в 22. Этот этап стал для меня большим событием. Опыт «Манчестера» был драгоценным и позволил мне осуществить мою мечту, сыграть в АПЛ, но «Мадрид» дал мне всё. Они сформировали меня как футболиста и как личность, и я многим им обязан. Меня больше тянет в Мадрид», — приводит слова Гарсии AS.

За «Реал» Гарсия провёл 32 матча и отдал две голевые передачи. В сезоне-2028/2009 полузащитник вместе с командой выиграл Суперкубок Испании.

В футболке «Сити» Гарсия сыграл 76 матчей и забил два мяча. В составе «горожан» он выиграл чемпионат Англии и Кубок английской лиги.

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