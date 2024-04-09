Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лерой Зане высказался о своём будущем в мюнхенской «Баварии»

Лерой Зане высказался о своём будущем в мюнхенской «Баварии»
Комментарии

Вингер «Баварии» Лерой Зане заявил, что не часто задумывается о своём будущем в мюнхенском клубе, а также рассказал о ходе переговоров с руководством команды.

«Моё будущее? Это зависит от нескольких факторов. Но сейчас я не думаю об этом слишком много. Впереди у нас важная игра [с «Арсеналом»], и я сосредоточен на ней. Я хочу, чтобы мы провели хорошую игру и начали двигаться в правильном направлении. Мы ведём переговоры с руководством клуба. Возможно, в ближайшие недели они станут более интенсивными», — приводит слова Зане Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 28-летний Зане провёл 37 матчей с учётом всех соревнований, забил девять голов и сделал 13 результативных передач. Действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

Материалы по теме
Лерой Зане поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча с «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android