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В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Абаскаля до игры с «Сочи»

В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Абаскаля до игры с «Сочи»
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Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о том, что красно-белые планируют уволить испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды до матча 24-го тура РПЛ с «Сочи», который состоится 13 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера Гильермо Абаскаля. Действующее трудовое соглашение Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года.

«Спартак» после 22 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги занимает шестое место, набрав 35 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который после аналогичного количества матчей набрал 44 очка.

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