Стало известно, когда будут утверждены судейские бригады для работы на Евро-2024

18 из 20 главных арбитров и их бригады помощников будут отобраны для работы на чемпионате Европы — 2024, а также официальные лица будут утверждены в конце апреля, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Также сообщается, что базовый лагерь судей матча во время турнира будет находиться во Франкфурте, а лагерь судей VAR — в Лейпциге. С 13 по 16 мая пройдёт семинар для официальных лиц турнира.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.