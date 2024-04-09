УЕФА анонсировал решение по расширению заявок сборных на Евро-2024

Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте выступила с заявлением о возможном изменении количества футболистов в заявке сборных на чемпионате Европы — 2024. Сообщается, что окончательное решение будет принято в ближайшие недели.

«Положительные дискуссии выявили различные точки зрения среди тренеров, причём некоторые из них выразили желание увеличить размер состава, чтобы у него было больше возможностей для борьбы с угрозой травм и высокими физическими нагрузками, предъявляемыми к игрокам. Другие заявили, что предпочитают ограничить размер команды до 23 человек, указав на трудности в обучении и управлении группой с помощью дополнительных игроков», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

Напомним, составы команд на Евро-2024 в данный момент ограничены 23 футболистами, что является возвратом к правилам, действовавшим до Евро-2020, когда из-за пандемии COVID-19 было разрешено увеличение заявки до 26 игроков.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.