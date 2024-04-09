Шалимов: победу «Спартаку» в матче с «Динамо» подарил вратарь соперника

Известный отечественный специалист Игорь Шалимов подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» (2:1). Также Шалимов высказался о результативных ошибках голкипера бело-голубых Игоря Лещука, допущенных им в этой игре.

«Динамо» сделало выводы из плохой игры с «Ростовом» в прошлом туре — и состав изменился, и игра была другой. В итоге у «Спартака» за всю игру было ноль голевых моментов, а победу подарил вратарь соперника. Игра была нудноватой, искры не летели — это не матч «Факел» — «Оренбург», где была битва. Да, дерби, значимость, но всё было достаточно академично, очень много брака, особенно у «Спартака». Мало качества, многовато глупых потерь на ровном месте», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Динамо» и «Спартаком» состоялся вчера, 7 апреля. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч начался в 19:30 мск. Счёт открыл динамовец Луис Чавес ударом с 11-метровой отметки. В составе «Спартака» дублем отметился Александр Соболев, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

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