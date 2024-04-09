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Жигулёв рассказал, как Абаскаль организовал квест по базе «Спартака»

Жигулёв рассказал, как Абаскаль организовал квест по базе «Спартака»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв поделился воспоминаниями о работе с Гильермо Абаскалем во время просмотра в московском «Спартаке». Напомним, экс-игрок молодёжной сборной России находился в расположении красно-белых летом 2022 года после ухода из польского клуба «Заглембе».

«Мне понравилось работать с Абаскалем, у него крутые тренировки, всё через мяч. Он тогда только пришёл в команду, и было видно, что всеми способами хочет сплотить коллектив. Устраивал нам всякие тимбилдинги.

Как-то организовал нам квест по базе. По всей территории разбросали пять заданий, которые нужно было выполнить. Задания были не связаны с футболом — в основном на внимательность и ловкость. Кто первый — тот победил. Плюс давали очки за победы в двусторонках. Та команда, которая набрала меньше всех очков, оплачивала ужин в конце сборов. Я был не в проигравшей команде, но на ужин так и не сходил — к тому времени в «Спартаке» меня уже не было», — приводит слова Жигулёва Sport24.

Напомним, Абаскаль возглавляет красно-белых с 2022 года. Действующее трудовое соглашение испанца с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года.

28-летний Жигулёв является воспитанником «Краснодара». Футболист выступает за «Пари НН» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за нижегородцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

Ранее в своей карьере Жигулёв также выступал за молдавский «Милсами», «Тосно», «Урал», «Ротор» и польский «Заглембе».

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