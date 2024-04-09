Черов рассказал, как в команде поздравили Ташуева, продлившего контракт с «Факелом»

Защитник «Факела» Василий Черов высказался о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.

«Поздравили Ташуева с продлением контракта, устроили ему поздравительный коридор на тренировке. На его работу в «Факеле» это никак не влияет, год или два у него остаётся по контракту. Он работает, как и мы, от этого ничего не поменялось», — сказал Черов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сергей Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда провела 18 матчей, одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. В данный момент «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 26 очков в 22 проведённых матчах.