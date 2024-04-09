Чалов — о первом контракте с ЦСКА: для галочки поставил свою закорючку

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов поделился воспоминаниями о первом подписанном контракте с армейским клубом ещё в подростковом возрасте.

«Помню, как подписывали с родителями мой самый первый контракт. Мне тогда было 13 лет, и я для галочки поставил свою закорючку. В тот момент ощутил, что стал взрослее и серьёзнее», — приводит слова Фёдора Чалова пресс-служба ПФК ЦСКА в клубном телеграм-канале.

Напомним, Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за ЦСКА 251 матч, где забил 85 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего российского форварда в € 12 млн.