Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чалов — о первом контракте с ЦСКА: для галочки поставил свою закорючку

Чалов — о первом контракте с ЦСКА: для галочки поставил свою закорючку
Комментарии

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов поделился воспоминаниями о первом подписанном контракте с армейским клубом ещё в подростковом возрасте.

«Помню, как подписывали с родителями мой самый первый контракт. Мне тогда было 13 лет, и я для галочки поставил свою закорючку. В тот момент ощутил, что стал взрослее и серьёзнее», — приводит слова Фёдора Чалова пресс-служба ПФК ЦСКА в клубном телеграм-канале.

Напомним, Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за ЦСКА 251 матч, где забил 85 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего российского форварда в € 12 млн.

Материалы по теме
«ЦСКА для меня не пустой звук». Чалов прокомментировал продление контракта с армейцами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android