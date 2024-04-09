Лепёхин: даже если «Зенит» проиграет два раза подряд, останется фаворитом на чемпионство

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Краснодаром» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча состоится 13 апреля в Краснодаре. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

«Матч «Краснодар» — «Зенит» — очень важная игра, но не ключевая. Мы видим, что все команды теряют очки, «Зенит» в том числе. Победа в этой игре сделает серьёзный задел в борьбе за чемпионство, но ещё ничего не гарантирует. Поражение глобально ничего не меняет. Я надеюсь, в этом сезоне будет борьба за чемпионство до последнего тура.

Я ожидаю победы от «Зенита» в этой игре. А также жду активной агрессивной игры с множеством единоборств. Я думаю, что «Краснодар» будет мотивирован на эту игру. А когда команда мотивирована, её оборону тяжелее вскрыть, потому что игроки бегают, борются и стараются. В этих условиях «Зениту» играть тяжелее, чем с командами, которые играют позиционно.

Я думаю, что, пока есть теоретические шансы бороться за чемпионство, другие команды не нужно сбрасывать со счетов. Но всем понятно, что «Зенит» и «Краснодар» — фавориты в гонке за чемпионство. Если вдруг «Краснодар» проиграет два раза подряд, то, как «Динамо», отвалится на пару мест и все перспективы пропадут. А если «Зенит» проиграет два раза подряд, то он всё равно останется фаворитом», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.