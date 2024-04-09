Слуцкий выдал лучший старт в истории «Шанхай Шэньхуа»

Российский специалист Леонид Слуцкий выиграл пять матчей подряд во главе «Шанхай Шэньхуа» на старте сезона в китайской Суперлиге. Это лучший результат в истории команды.

Сейчас «Шанхай» лучший в лиге по очкам (15 набранных очков), голам (13 забитых мячей) и пропущенным голам (два). В среднем команда Слуцкого наносит по 20 ударов за матч в китайской Суперлиге.

Сегодня, 9 апреля, завершился матч 5-го тура китайской Суперлиги между командами «Шанхай Шэньхуа» и «Ухань Фри Таунс». Подопечные Леонида Слуцкого одержали победу со счётом 4:1. С учётом Суперкубка Китая «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста одержал шесть побед из шести возможных в официальных турнирах.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил клуб из Китая в декабре 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с командой истекает в конце года.