Журналист De Telegraaf: если Янсен возглавит «Спартак», возможны волны хейта

Журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс поделился мнением о том, как в Нидерландах могли бы отреагировать на назначение Паскаля Янсена на пост главного тренера московского «Спартака».

«Получит ли Янсен волны хейта в свой адрес, если возглавит «Спартак»? Да, такое может быть, вы правы. В обществе точно будут определённые дискуссии на этот счёт. Но мне сложно сказать, насколько всё будет жёстко. В то же время сейчас, думаю, ему немного не до «Спартака». Несколько дней назад скончалась его мать, известная певица Сью Чалонер. Полагаю, сейчас он скорбит с другими членами семьи и переговоры со «Спартаком» стоят не на первом месте», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что московский «Спартак» может отправить в отставку Гильермо Абаскаля. Источники «Чемпионата» сообщили, что красно-белые рассматривают варианты подписания Паскаля Янсена.

Последним местом работы 51-летнего специалиста был «АЗ Алкмар», который он возглавлял с 2020 по 2024 год. За этот период под его руководством «АЗ Алкмар» провёл 162 матча во всех турнирах, в которых он 96 раз побеждал, 24 раза играл вничью и 42 раза терпел поражение. Янсен покинул пост главного тренера «АЗ Алкмар» 17 января 2024 года и на текущий момент находится без работы.

После 22 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место.