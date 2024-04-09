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Александр Кержаков: если «Зенит» обыграет «Краснодар», борьба за чемпионство закончится

Александр Кержаков: если «Зенит» обыграет «Краснодар», борьба за чемпионство закончится
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским клубом и «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если «Зенит» победит в матче с «Краснодаром», борьба за чемпионство закончится. При другом результате она будет продолжаться. Не думаю, что «Краснодар» сможет выиграть этот матч, я сомневаюсь. Но и если «Зенит» не добьётся победы, то интрига немного затянется, однако всё равно я не сомневаюсь в их чемпионстве.

Я с уважением отношусь к «Краснодару», сейчас с тренером Мусаевым они показали, что готовы играть в атаку. Но матч с «Пари НН» показал их проблемы, всё-таки три мяча пропустили. Это серьёзный звонок. «Зенит» помощнее по составу и поопытнее в чемпионской гонке», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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