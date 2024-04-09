Александр Кержаков: если «Зенит» обыграет «Краснодар», борьба за чемпионство закончится

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским клубом и «Краснодаром».

«Если «Зенит» победит в матче с «Краснодаром», борьба за чемпионство закончится. При другом результате она будет продолжаться. Не думаю, что «Краснодар» сможет выиграть этот матч, я сомневаюсь. Но и если «Зенит» не добьётся победы, то интрига немного затянется, однако всё равно я не сомневаюсь в их чемпионстве.

Я с уважением отношусь к «Краснодару», сейчас с тренером Мусаевым они показали, что готовы играть в атаку. Но матч с «Пари НН» показал их проблемы, всё-таки три мяча пропустили. Это серьёзный звонок. «Зенит» помощнее по составу и поопытнее в чемпионской гонке», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.