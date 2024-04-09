Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оба можем похвастаться ДНК этой команды. Хави ответил на слова Энрике о стиле «Барселоны»

«Оба можем похвастаться ДНК этой команды. Хави ответил на слова Энрике о стиле «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слова испанского специалиста «ПСЖ» Луиса Энрике, возглавляющего «ПСЖ», ранее заявившего, что он является лучшим специалистом, олицетворяющим фирменный стиль сине-гранатовых.

«Я слышал это, таков Луис Энрике. Я очень хорошо его знаю, и у меня с ним прекрасные отношения. У них есть команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. Нас ждёт очень сложный соперник. Мы стремимся к похожему стилю. Мы оба можем похвастаться ДНК «Барселоны», а ещё Пеп [Гвардиола] и Артета. Задача наших футболистов — найти ДНК, которая так сильно нас идентифицирует. Завтра мы и будем этим заниматься», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Луис Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Под его руководством сине-гранатовые выиграли чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Хави возглавил каталонцев в 2021-м. В конце этого сезона он покинет клуб.

Завтра, 10 апреля, «Барселона» сыграет с «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Луис Энрике назвал себя лучшим тренером, олицетворяющим стиль «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android