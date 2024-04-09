«Оба можем похвастаться ДНК этой команды. Хави ответил на слова Энрике о стиле «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слова испанского специалиста «ПСЖ» Луиса Энрике, возглавляющего «ПСЖ», ранее заявившего, что он является лучшим специалистом, олицетворяющим фирменный стиль сине-гранатовых.

«Я слышал это, таков Луис Энрике. Я очень хорошо его знаю, и у меня с ним прекрасные отношения. У них есть команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. Нас ждёт очень сложный соперник. Мы стремимся к похожему стилю. Мы оба можем похвастаться ДНК «Барселоны», а ещё Пеп [Гвардиола] и Артета. Задача наших футболистов — найти ДНК, которая так сильно нас идентифицирует. Завтра мы и будем этим заниматься», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, Луис Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Под его руководством сине-гранатовые выиграли чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Хави возглавил каталонцев в 2021-м. В конце этого сезона он покинет клуб.

Завтра, 10 апреля, «Барселона» сыграет с «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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