Стадион «Локомотива» облили якобы львиной мочой в сериале
Поделиться
В эфире общероссийского федерального телеканала ТНТ показали сериал «Красный 5», в котором «РЖД Арену», домашний стадион московского «Локомотива», облили якобы львиной мочой.
По сюжету одной из серий главного злодея заманивают в ловушку, которая находится на стадионе «Локомотива», с помощью львиной мочи. Её разбрызгивают через клизмы по всей «РЖД Арене» — от поля и скамеек запасных до фанатских трибун и VIP-лож.
В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков после 22 проведённых матчей. В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится на «РЖД Арене» в субботу, 13 апреля.
МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 9 апреля 2024
-
23:04
-
23:00
-
22:58
-
22:41
-
22:34
-
22:25
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:15
-
22:06
-
22:00
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:42
-
21:33
-
21:30
-
21:20
-
21:14
-
21:02
-
20:58
-
20:55
-
20:45
-
20:44
-
20:38
-
20:33
-
20:29
-
20:25
-
20:22
-
20:02
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:42