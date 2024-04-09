Стадион «Локомотива» облили якобы львиной мочой в сериале

В эфире общероссийского федерального телеканала ТНТ показали сериал «Красный 5», в котором «РЖД Арену», домашний стадион московского «Локомотива», облили якобы львиной мочой.

По сюжету одной из серий главного злодея заманивают в ловушку, которая находится на стадионе «Локомотива», с помощью львиной мочи. Её разбрызгивают через клизмы по всей «РЖД Арене» — от поля и скамеек запасных до фанатских трибун и VIP-лож.

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков после 22 проведённых матчей. В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится на «РЖД Арене» в субботу, 13 апреля.