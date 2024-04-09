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Йошко Гвардиол забил дебютный гол за «Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Йошко Гвардиол забил дебютный гол за «Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
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Гол в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» стал первым забитым мячом центрального защитника Йошко Гвардиола в составе «Манчестер Сити». На момент выхода новости счёт в матче 3:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

Напомним, хорватский защитник перешёл в «Манчестер Сити» из «РБ Лейпциг» минувшим летом.

Ранее, на второй минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыл счёт и вывел свою команду вперёд прямым ударом со штрафного. На 12-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга приложился издали, и мяч зашёл в ворота гостей после рикошета от защитника «горожан» Рубена Диаша. Спустя пару минут Родриго Гоэс вывел «Реал» вперёд с передачи Винисиуса Жуниора. На 66-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. Ему ассистировал Джон Стоунз.

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