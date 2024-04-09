Йошко Гвардиол забил дебютный гол за «Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Гол в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» стал первым забитым мячом центрального защитника Йошко Гвардиола в составе «Манчестер Сити». На момент выхода новости счёт в матче 3:3.

Напомним, хорватский защитник перешёл в «Манчестер Сити» из «РБ Лейпциг» минувшим летом.

Ранее, на второй минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыл счёт и вывел свою команду вперёд прямым ударом со штрафного. На 12-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга приложился издали, и мяч зашёл в ворота гостей после рикошета от защитника «горожан» Рубена Диаша. Спустя пару минут Родриго Гоэс вывел «Реал» вперёд с передачи Винисиуса Жуниора. На 66-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. Ему ассистировал Джон Стоунз.